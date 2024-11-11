Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Şeyhler köyünde kurulan Turabi Haksız Hasan Türbesi Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneği açılışı gerçekleştirildi.

Dernek açılışı İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol’un yaptığı duanın ardından Kaymakam Muhammet Samet Bahar ve Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş tarafından yapıldı. Dernek Başkanı Bayram Dağ, derneğin kuruluş amacının geçmişten aldıkları türbedarlık görevini, gelenek ve görenekleri gelecek kuşaklara aktarmak olduğunu söyledi. Derneğin çalışma alanları hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Dağ, “Dernek olarak Türabi Haksız Hasan Türbesinin yıllık hayırlarını, kültürel şenliklerini tüm köy halkımızın katılımı ve işbirliğiyle planlayıp yapacağız. İhtiyaç sahibi öğrencilerimize burs vereceğiz. Köyümüzde Türabi Haksız Hasan Dedelerimizin adına yasal izinlerimizi alarak su arama, sondaj yaptırma, çeşme yaptırma çalışmalarımızla canlı cansız tüm doğadaki varlıklara ve halkımıza su konusunda hizmet yapacağız. Köylülerimizin bulunduğu tüm şehirlerde birlik şenlikleri düzenleyecek, köylülerimizin birbiriyle kaynaşmasını, gelenek ve göreneklerimizin gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayacağız. Bakanlıklarla protokoller imzalayacak eğitim öğretim anlamında panel, sempozyum gibi faaliyetlerde bulunmayı planlıyoruz” dedi.