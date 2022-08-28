Kütahya Tavşanlı’dan Bursa Mudanya’ya yola çıkan tur otobüsü Domaniç mevkisinde şarampole uçtu.

Kütahya Tavşanlı’dan Bursa Mudanya’ya yola çıkan tur otobüsü Domaniç mevkisinde şarampole uçtu.

Kazada 5 kişi hayatını kaybederken 38 kişi de yaralandı. İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı kaza ile ilgili bir açıklama yayınladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İnegöl-Domaniç karayolunda Domaniç ilçesi istikametinden, Mudanya ilçesi istikametine seyir halinde olan şüphelinin 28/08/2022 günü saat 08:00 sıralarında direksiyon hakimiyetini kaybederek sevk ve idaresindeki tur otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada; 5 kişi hayatını kaybetmiş, 38 kişi ise yaralanmıştır. Olayla ilgili İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma işlemlerine başlanılmış, olayı soruşturmakla iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Ölü muayene ve ölenlerin kimlik tespiti işlemleri devam etmekte olup yaralı kişilerin tedavileri çeşitli hastanelerde yapılmaktadır. Soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir."