Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde tur otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde tur otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Denizli Çevre Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarayköy istikametinde ilerleyen Sunay E. (38) idaresindeki 77 BB 745 plakalı otomobil ile aynı yönde seyir halinde olan bir tur otobüsü, Salihağa Kavşağı’na yakın noktada çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tur otobüsü ile otomobil yolda zikzaklar çizerek durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekibinin, kazada yaralanan otomobil sürücüsü Sunay E. ile yolcu konumunda bulunan Meryem Y. ve Ayşe Y.İ.’ye yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırdı.

Maddi hasarın oluştuğu araçlar, bölgeye çağrılan çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kısa süreliğine araç geçişine kapatılan yol, ekiplerin çalışmasının tamamlanmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.