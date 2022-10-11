Kazada tur minibüsü, yaklaşık 150 metre gittikten sonra durabildi. Kazada; tur minibüsünde bulunan Alisha Nemat Shakeel, Aneesa Muhammad Shakel, Alima Shakeel, Katrrina Smıth, Colletti Smıth isimli İrlandalı turistlerle otomobilde yolcu olarak bulunan Cihad Atalay yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza; Manavgat-Alanya D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Hakan Dansöz’ün kullandığı 31 ACB 568 plakalı tur minibüsü Mustafa Şükrü Tezcan’ın kullandığı 07 LOH 16 plakalı otomobile çarptı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde tur minibüsünün otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5’i İrlandalı turist olmak üzere 6 kişi yaralandı.

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