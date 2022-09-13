Bursa’da kırmızı ışık ihlali yapan tur minibüsü, hasta nakil minibüsüne arkadan çarptıktan sonra yan yattı. Şoför ise camdan kendi imkanıyla çıktı.

Bursa’da kırmızı ışık ihlali yapan tur minibüsü, hasta nakil minibüsüne arkadan çarptıktan sonra yan yattı. Şoför ise camdan kendi imkanıyla çıktı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Haşim İşcan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Abdürrezak Çava (22) idaresindeki 34 BZ 3989 plakalı tur minibüsü, Haşim İşcan Caddesi üzerindeki Doğanbey TOKİ dönüş ışıklarında önünde seyreden özel bir sağlık kuruluşuna ait Cüneyt Dinler idaresindeki 16 EK 102 plakalı hasta nakil aracına arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan tur minibüsüne, arkasında seyreden Aşkın Demirel (60) idaresindeki 16 AJV 798 plakalı hafif ticari araç da çarpınca, minibüs devrildi. Kaza sonrası yan yatan tur minibüsünün şoförü Abdürrezak Çava aracın açık olan yan camından kendi imkanıyla çıktı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri caddede çevre güvenliği alırken, sağlık ekipleri ise araç sürücülerini ve sağlık kuruluşuna ait nakil aracındaki hasta ve yakınının kontrollerini yaptı. Çarpmanın şiddetiyle korkuya kapılan hasta ve yakınını çevredeki vatandaşlar sakinleştirdi. Hafif sıyrıklarla kazayı atlatan tur minibüsünün şoförü olay yerine gelen ambulans yardımıyla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası şok yaşayan hasta nakil aracı şoförü Cüneyt Dinler, "Doğanbey tarafından yeşil ışıkta yola çıktım. Birden arkadan çarptı. Araçta hastam vardı. Aracın arka camı patladı ancak çok şükür kimseye bir şey olmadı" dedi. Kazaya karışan diğer hafif ticari araç sürücüsü Aşkın Demirel ise, "Işıkta bekliyordum. Bana yeşil yandı ve hareket ettim. Bir anda son sürat önüme çıktı. Arkadan çarptım ve sonra takla attı" dedi.

Olayı gören vatandaşlar ise, "Tur minibüsü çok hızlıydı. Yeşil ışıkta dönen hasta nakil aracına arkadan çarptıktan sonra kaldırıma vurup takla attı. Diğer araç da tur minibüsüne arkadan çarptı" dedi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı sürüyor.