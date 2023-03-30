Denizli’nin Buldan ilçesinde tur midibüsü kazasında hastaneye kaldırılan yaralı Alman bir turistin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2’ye yükseldi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Buldan ilçesi Tosunlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Pamukkale’nin Karahayıt Mahallesi’ndeki bir otelde konaklayan 22 Alman turisti, Buldan gezisine götürmek üzere yola çıkan Musa Demir yönetimindeki 07 NDE 22 plakalı tur midibüsü, Buldan-Tosunlar karayolunun 10’ucu kilometresinde Manisa’dan Denizli’ye gitmekte olan Zümrüt Gül Özdemir (28) idaresindeki 07 AHG 438 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle şarampole doğru sürüklenen midibüs, kendisiyle birlikte savrulan otomobilin üstüne yan devrildi.

Balıkesirli öğretmenin cansız bedeni sıkıştığı yerden çıkarıldı

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri, araçlarda sıkışanlar için seferber oldu. Midibüs içerisinde sıkışan yaralan 22 Alman turist ve 2 Türk midibüs personeli, ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edildi. Midibüsün ezdiği otomobilin içerisinde sıkışan ve Balıkesirli öğretmen olduğu öğrenilen Özdemir’in ise yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine çağrılan vinç yardımıyla otomobil üzerindeki midibüs kaldırılırken, genç sürücünün cansız bedeni de itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kaza sonrası yolu tek taraflı trafiğe kapatan araçların vinç yardımıyla kaldırılmasıyla birlikte trafik tekrardan güvenli şekilde sağlandı.

1 Alman turist hayatını kaybetti

Kazanın ardından hastaneye kaldırılan 24 yaralılardan biri olan Doroteyya Keller isimli Alman vatandaşı turist, yoğun bakıma alındığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Hastanelerde bulunan diğer 23 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.