Antalya’nın Manavgat ilçesinde karşıya geçmek isterken tur aracının çarptığı otel çalışanı kadın ağır yaralandı.

Kaza; Manavgat-Alanya D-400 Karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Cesur Karakuş’un kullandığı 07 NC 380 plakalı tur aracı, yolun karşısına geçmekte olan Rümeysa Kırtulukoğlu’na çarptı. Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Rümeysa Kırtulukoğlu’nun Alanya’da bir otelde çalıştığı bildirildi.