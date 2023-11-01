Antalya’nın Manavgat ilçesinde karşıya geçmek isterken tur aracının çarptığı otel çalışanı kadın ağır yaralandı.

Antalya’da kaçak tütün ve elektronik eşya satan 6 şüpheli yakalandı Antalya’da kaçak tütün ve elektronik eşya satan 6 şüpheli yakalandı

Kaza; Manavgat-Alanya D-400 Karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Cesur Karakuş’un kullandığı 07 NC 380 plakalı tur aracı, yolun karşısına geçmekte olan Rümeysa Kırtulukoğlu’na çarptı. Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Rümeysa Kırtulukoğlu’nun Alanya’da bir otelde çalıştığı bildirildi.