Tüpraş’ın girişim sermayesi şirketi Tüpraş Ventures, yeşil hidrojen alanında ABD-Kaliforniya merkezli Verdagy ve Kanada-Vancouver merkezli Ionomr şirketlerine yatırım gerçekleştirdi.

Stratejik Dönüşüm Planı kapsamında, geleceğin enerjisini üretmek ve 2050’de karbon nötr enerji şirketi olmak hedefiyle ilerleyen Tüpraş; enerji dönüşümünde belirleyici olacak teknoloji girişim şirketlerine yatırım yapmak, stratejik iş birlikleri oluşturmak ve ekosistemi geliştirmek amacıyla kurduğu Tüpraş Ventures şirketi aracılığıyla odak iş alanlarında yatırımlarına devam ediyor.

Tüpraş’ın girişim sermayesi şirketi Tüpraş Ventures, yeşil hidrojen alanında faaliyet gösteren başarılı girişimlere yatırımlarını sürdürüyor. Şirket, geçen yıl içerisinde tamamlanan Verdagy yatırımından sonra Ionomr şirketine de yatırım gerçekleştirdi.

Yeşil hidrojen üretimi için ileri teknolojiler

Verilen bilgiye göre, yeşil hidrojen üretiminde, yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektrik yardımıyla su, elektrolizör vasıtasıyla ayrıştırılıyor. Böylece karbon emisyonuna yol açmayacak şekilde hidrojen elde ediliyor.

Elektrolizör teknolojileri alanında faaliyet gösteren Verdagy, alanında en yüksek akım yoğunluğuna erişmesi, patentli hücre ve membran mimarileri sunması ile öne çıkıyor. Laboratuvar ve pilot aşamalarının ardından 2 MW’lık elektrolizör tesisi ile hızlı ölçeklenme göstermeyi başaran şirket, 20 MW kapasiteye sahip modülleri satışa sunmaya hazırlanıyor.

Yeşil hidrojen üreten elektrolizörlerin en önemli parçalarından biri de kullandıkları membranlar. Uzun ömürlü, yenilikçi membran ve polimer teknolojileri geliştiricisi Ionomr, hem elektrolizör hem de yakıt pili sektörüne yönelik ürünler geliştiriyor. Geri dönüştürülebilir nitelikteki bu ürünler; gösterdikleri yüksek iyonik iletkenlik ve zorlu koşullar altında kararlılık ve dayanıklık ile sistemlerin verimliliğini artırıyor.

“Geleceğin yeni iş kollarına yatırımlarımızla, en verimli ve yenilikçi teknolojilerin erken uygulayıcısı olmayı amaçlıyoruz”

Konu hakkında değerlendirmede bulunan İnovasyondan Sorumlu Tüpraş Genel Müdür Yardımcısı Levent Zağra, “Şirket olarak yaklaşık üç yıl öncesinde açıkladığımız Stratejik Dönüşüm Planımız doğrultusunda karbon emisyonu olmayan enerji teknolojilerine odaklandık. Sürdürülebilir rafinajın yanı sıra, odak iş alanlarımız olan biyoyakıtlar, sıfır karbonlu elektrik ve yeşil hidrojen alanında faaliyetlerimizi ve yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Girişim şirketimiz Tüpraş Ventures ile geleceğin yeni iş kollarına yatırım yapıyoruz. Farklı hidrojen elektrolizörleri ve sıfır karbonlu elektrik kullanarak üretilecek hidrojen, karbon nötr hedeflerimize ulaşmamızda önemli araçlardan biri olacak. Geçen yıl gerçekleştirdiğimiz Verdagy yatırımı ve bu yılki Ionomr yatırımımızın da gösterdiği gibi, en verimli ve yenilikçi teknolojilerin erken uygulayıcısı olmak amacındayız. Hidrojen alanında faaliyet gösteren dünyadaki tüm girişimleri çok uzun süredir takip ediyoruz. Yeşil hidrojen üretiminde kullanılan yenilikçi elektroliz mimarilerinin hızla ölçeklenip, operasyonlarımızda başarıyla kullanılabilme potansiyeli olduğuna inanıyoruz. Bu alanda, Verdagy ve Ionomr girişimlerinin yatırımcısı olmaktan ve yatırım turuna katılan uluslararası yatırımcılar arasında yer almaktan çok mutluyuz” dedi.