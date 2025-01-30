Tüpraş, bu yıl 6’ncısını düzenlediği Nextremers programı ile genç yeteneklere kariyer kapılarını aralıyor. Tüpraş Nextremers programı katılımcıları, projelerde aktif görev alarak iş deneyimi kazanırken, eğitimlerle yetkinliklerini geliştiriyor. Üniversite öğrencilerinin yanı sıra genç profesyonellerin de kabul edildiği programa başvurular 31 Mart tarihine kadar devam edecek.

Tüpraş’ın yetenek kazanımı programı Nextremers, enerji sektöründe başarılı bir kariyer hedefleyen genç yetenekleri bekliyor. 6’ncı kez düzenlenen program, üniversite öğrencilerinin ve genç profesyonellerin kişisel gelişimini desteklerken aktif çalışacakları projelerle ayrıcalıklı bir iş deneyimi edinmelerini sağlıyor.

Tüpraş Nextremer’lar; Üretim, Bakım, Ar-Ge, Veri Analitiği, İnovasyon ve Girişimcilik, Stratejik Planlama, İnsan Kaynakları, Finans, Mali İşler ve Kurumsal İletişim gibi birbirinden farklı fonksiyonlarda rotasyon imkânı buluyor.

Katılımcılar Tüpraş Akademi’nin liderlik ve teknik eğitimlerinden faydalanma olanağı elde ediyor. Ayrıca Koç Akademi’nin zengin eğitim kataloğuna erişebiliyor. Program boyunca Tüpraş Sosyal Etkinlik Kulüplerine ve Tüpraş Spor Takımlarına dahil olabiliyorlar.

Şirketin yetenek kazanımı programına; üniversitelerin 4. Sınıf ve yüksek lisans öğrencileri ile 2024 yılında mezun olan adaylar başvurabiliyor. Üniversite öğrencileri haftada en az 3 gün, mezunlar ise haftada 5 gün Tüpraşlı olarak çalışıyor.

Başladığı günden bu yana 265 öğrencinin kabul edildiği programa, 2024 yılında 50 genç yetenek katıldı.

Nextremers programıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Tüpraş İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Önder Korkmaz, şunları söyledi: “Programı genç yeteneklerin geleceğin yetenek setlerini kazanarak deneyim elde edebilecekleri ayrıcalıklı bir program olarak tasarlıyoruz. Tüpraş Nextremers’a sadece 2024 yılında 20 binin üzerinde başvuru aldık.”

Şirketin tüm diğer insan kaynakları süreçlerinde olduğu gibi Nextremers başvurularını da çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkesi kapsamında değerlendirdiklerini vurgulayan Korkmaz, “Şirketimizde toplumsal cinsiyet eşitliğini en önemli önceliklerimiz arasında belirledik ve bu doğrultuda geçen yıl Nextremers’larımızın yüzde 60’ı genç kadın yeteneklerden oluştu. Enerji sektöründe ar-ge’den inovasyona, rafineri sahalarından, satış ve pazarlamaya kadınların her alanda kariyer yolculuğunu destekliyoruz. Tüm katılımcılarımız çalıştıkları projelerle derinlemesine deneyim elde ediyor. 2025 yılında da Tüpraş Nextremers ile geleceğin yeteneklerini geliştirme hedefiyle sektörümüzün yetenek dönüşümüne öncülük etmeye devam edeceğiz.”

Şirket, uzun süreli genç yetenek programı olan Nextremers’a ek olarak yaz döneminde geçerli olan kısa dönem staj uygulamasına da devam ediyor. Kısa dönemli staj programı başvurularının ise Nisan ayı içerisinde açılması planlanıyor.

Programa 31 Mart tarihine kadar live.peoplise.com/tupras/Application/Landing/b0bdcfbd-a214-4974-809e-0bc61415f7e0 adresinden ya da Tüpraş sosyal medya hesaplarında yayımlanan ilanlar üzerinden başvurulabilir.