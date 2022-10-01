Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Denizcilik Genel Müdürlüğü, “Kocaeli Tüpraş iskelesinde T.ADALYN gemisinin asfalt yüklemesi sırasında hortumun kopması sebebiyle meydana gelen kirlilik sonrası deniz, gemi ve rıhtım titizlikle temizlendi. Çalışmalara katılan kıyı tesisi yetkililerine ve gemi personeline teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan Tüpraş limanında dün gece saatlerinde iskelede bağlı bulunan Türk bayraklı T.ADALYN gemisinin asfalt zifti yüklemesi sırasında hortumu koptu. Kopan hortum sebebi ile denize zift döküldü. Olay üzerine Denizcilik Genel Müdürlüğü ekiplerince kirliliği gidermek amacıyla çalışma başlatıldı. Çalışmalarına gece itibariyle başlayan ekipler, denizi oluşan kirlilikten temizledi.

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