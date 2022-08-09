Eskişehir’de bir dükkanda tüpten parlayan alevin neden olduğu yangın panik oluşturdu.

Eskişehir’de bir dükkanda tüpten parlayan alevin neden olduğu yangın panik oluşturdu.

Edinilen bilgilere göre, Köprübaşı Caddesi’nde bulunan bir dükkanın ocağında bulunan tüpte alev parlaması meydana geldi. Alevlerin büyümesi sonucu panikle dışarı çıkan işletme çalışanları durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangın, işyerinde maddi hasara neden oldu.

Olay yerine tedbir amaçlı 2 ekip itfaiye personeli yönlendirilirken, doğalgaz kesintisinin yapılması için de Esgaz çalışanları geldi.