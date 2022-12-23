Kayseri’nin Develi ilçesinde tüp patlaması sonucu harabeye dönen evde hayatını kaybeden şahıs son yolculuğuna uğurlandı.

Kayseri’nin Develi ilçesinde tüp patlaması sonucu harabeye dönen evde hayatını kaybeden şahıs son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, dün meydana gelen olayda ilçeye bağlı Epçe Mahallesinde bulunan müstakil bir evde tüp patladı. Patlamanın şiddetiyle evin bir kısmı yıkılırken, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma ev çevresinde güvenlik önlemi alırken, yapılan incelemelerde Salim Ç. (70) hayatını kaybetti. Olayda yaralanan eşi Fatma Ç. ile oğlu Fatih Ç. ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda hayatını kaybeden Salim Ç., Epçe mahallesinde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Olayda yaralanan Fatma ve Fatih Ç.’nin ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.