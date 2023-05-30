Özel Ümit Hastaneleri’nde tüp mide ameliyatları da SGK ödemesi yapılan ameliyatlar arasına girdi.

Özel Ümit Hastaneleri’nde tüp mide ameliyatlarında kurul kararı ile ödemenin bir bölümünün SGK tarafından karşılandığının bilgisini veren Eskişehir Özel Ümit Batıkent Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ersoy Esen, operasyon hakkında bilgi verdi. Vücut kitle endeksi 40 üzerinde olan veya 35-40 arasında olup diyabet, hipertansiyon, bel fıtığı, uyku apnesi gibi ek hastalığı olanlara tüp mide ameliyatı yapılabildiğini aktaran Esen, “Bu ameliyat ile yandaş hastalıklarda belirgin düzelme sağlanabilir” dedi.

"Fazla kilo pek çok hastalığa neden oluyor"

Obezitenin artması ile birlikte ameliyat yaşlarının düştüğüne dikkat çeken Esen, “18 yaş altı çocukları ameliyat yapmıyoruz ancak 18 yaş üstündeki belirttiğimiz kriterlere uyan hastalarımıza bu ameliyatı önerebiliyoruz” diye konuştu. Fazla kilonun yalnızca fiziksel görünüşü etkilemediğini, vücut için başka zararları olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Esen, “Kilo veremeyen hastalara ve şeker hastalarına tüp mide ameliyatını kesinlikle öneriyorum çünkü fazla kilo yalnızca dış görünüş etkilemiyor yağlanmalar vücut içindeki pek çok organı olumsuz etkiliyor, damar tıkanıklıklarına yol açarak kalp krizi riskini arttırıyor” ifadelerini kullandı.

Adı neden tüp mide?

Tüp mide ameliyatının; adında geçtiği gibi mideye bir tüp yerleştirilmesi anlamına gelmediğini dile getiren Op. Dr. Esen, ameliyat ile midenin yüzde 75-80’i alındığında midenin tüp şekline gelmesi nedeniyle bu ismin verildiğini aktardı. Ameliyat öncesi hastaya endoskopi yapılarak midesinde ameliyata karşı bir sorun olup olmadığını belirlediklerini ve sorun yoksa ameliyat gününü belirlediklerini belirten Op. Dr. Esen, ameliyat sonrası ilk 6 ayda hızlı bir kilo verme süreci olduğunu ilk 20 gün sıvı beslenme, sonra püre kıvamında h-gıdalar, 1. aydan sonra da katı gıdalara geçildiğini söyledi. Ersoy Esen “Kişi ilk ayda kilosunun yüzde 10’unu verebiliyor ve 2 yılda da genelde kişi sağlıklı kilosuna gelmiş oluyor” şeklinde konuştu.

"Yaşam boyu doğru ve beslenme ve egzersiz"

Bu hastaların yaşamları boyunca az az sık sık yemesi ve protein ağırlık bir diyet programına uymaları gerektiğini anlatan Op. Dr. Esen şunları söyledi: “En önemli konulardan biri beslenme programına uymak ve egzersizi haftada 3-4 gün yapmayı ihmal etmemektir, bu egzersizler en az 45 dakika 1 saat ve kalp hızını arttıran terleten kalori yaktıran egzersizler olmalıdır.”

Kadınlarda ameliyat oranının daha fazla olduğunu dile getiren Esen, 2 yıldan sonraki dönemde yüzde 15 civarında geri kilo alımları görülebildiğini sözlerine ekleyerek, "Bu tür durumlarda hasta tekrar değerlendirilir ve revizyon dediğimiz ameliyat uygulanabilir." dedi.