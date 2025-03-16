Bursa’da seyir halindeki tüp kamyonunun bir anda lastiği patladı. Yaşanan olayda kaza kıl payı atlatılırken, korku dolu anlar kameraya yansıdı.

Olay, İstanbul-İzmir otobanında meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 16 AGZ 234 plakalı tüp kamyonunun seyir halindeyken bir anda lastiği patladı. Lastikten kopan parçalar kamyonun arkasında seyreden bir otomobilin üzerine geldi. Facianın eşiğine gelinen anlar saniye saniye araç içi kamerasına yansıdı.

Sürücü, arkadaki aracın ikazıyla lastiği patlayan kamyoneti yolun sağına çekti.