Dünya Kısırlık ve Tüp Bebek Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Timur Gürgan, tüp bebek tedavisine kullanılan yapay zeka ve yeni gelişmeler hakkında bilgiler verdi. Gürgan, "Tüp bebekte yazılım sistemine hastalıktan veya insanlardan alınan her türlü bilgiyi adım adım koyarsak, ne tür tedavileri yapacağımız kesin belli olur, buda başarı şansını arttırır" dedi.

Dünya Kısırlık ve Tüp Bebek Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Timur Gürgan, tüp bebek tedavisine kullanılan yapay zeka ve yeni gelişmeler hakkında bilgiler verdi. Gürgan, "Tüp bebekte yazılım sistemine hastalıktan veya insanlardan alınan her türlü bilgiyi adım adım koyarsak, ne tür tedavileri yapacağımız kesin belli olur, buda başarı şansını arttırır" dedi.

Dünya tıbbında yapay zekanın kullanılmasıyla ilgili verilerin olduğunu ifade eden Gürgan, her insanın farklı olduğunu ve herkese aynı tedavi uygulanırsa, sonuç alınamayacağına değindi.

Gürgan, “Kişilere veya çiftlere ait bütün veriler bir bilgisayar sistemine yüklensin. Bir yazılım ile sistem kuralım. Sistem, verilerinizi güncel bilgilerle teknolojinin yapabilecekleriyle karşılaştırsın ve sizin ihtiyaçlarınızın ne olduğunu size ve doktorunuza söylesin. Tıp böyle gelişiyor. Tüp bebekte bu yazılım sistemine hastalıktan veya insanlardan alınan her türlü bilgiyi adım adım koyarsak, ne tür tedavileri yapacağımız kesin belli olur. Başarı şansları olur. Bu artık bir ütopya gibi ortaya çıktı. Ülkemizde genetik çalışmalarda kullanılıyor” dedi.

“Yapay zekaya dengeleme metoduyla katkıda bulunduk”

Tüp bebek tedavisinde yapay zeka yazılımı geliştirdiklerini ifade eden Prof. Dr. Timur Gürgan, "Biz de bu yazılımı geliştirdik. Biz bunu bir dengeleme metodu olarak kullanıyoruz. Bir çiftin ya da hastalığın tedavi edilebilmesi için yaklaşık olarak 6 kompartman var. Bununla ilgili kişiye özel bütün bilgileri toplayacaksınız. Beyin, vücut, ruh dengesi gibi. Yapay zekada insana ait beynin, ruhun, duygularının, düşüncelerinin olması çok önemli. Bu yapılan bir hatadır. Bilgisayar her şeyi göremez. Dataları size verir, dataları değerlendirerek doktor olarak sizin insanlarla konuşmanız, hissetmeniz gerekir. Aksi takdirde hiçbir yapay zekadan iyi bir sonuç alamazsınız. Sperme, yumurta ve hormonlarla ilgili bütün verileri yüklediğinizde oradan elde edilecek sonuçlar; ‘Spermi şöyle yapsanız iyi olur. Yumurtalara şu ilacı verseniz daha iyi olur. Rahim içindeki bağışıklık sistemine bunu yapın. Şöyle destek tedavileri uygulayın’ yapay zeka denilen sistem bu. Biz de bunun uluslararası geliştirmesine, dengeleme metoduyla katkıda bulunduk” diye konuştu.

Gürgan, yapay zekanın bir kısmı elde edilen embriyoyu, bilgisayarda değerlendirip o embriyonun ise yüzde kaç gebelik vereceğini gösterdiğine dikkat çekti.

İnsan zekasına güvenilmesi gerektiğini vurgulayan Gürgan, her şeyin bilgisayara bırakılmasının doğru olmadığını söyledi.

"Her hastalık kişiye özeldir"

Gürgan sözlerini şöyle noktaladı: "İnsanın ruhuna güveneceksiniz. Doktorun bilgisi, takımın ilgisi ve bilgisi işin içinde olacak. Dataları yüklediğiniz bilgisayar size daha iyi teşhis imkanı verecek. Sonuçta evren bir insana ihtiyaç duyacak. Beyinden bir üstün zekayı kimse yapamayacak. Her zaman insan beynine ihtiyaç olacak ama beyni daha iyi götürmek için değişik verilerle çalıştırabilirsiniz. En büyük yanlışlık insana ait bütün verileri toplamadan, teşhislere bakarak karar vermek. Her hastalık her kişide o kişiye özeldir."