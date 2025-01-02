Esenyurt Belediyesi’nin sağlık durumu hastanelere gitmeye elverişli olmayan hastalar için başlattığı Evde Sağlık Hizmeti’nden tüp bebek tedavisi gören kadınlar da faydalanıyor. Ekipler, destek talebinde bulunan kadınları zorlu tedavi sürecinde yalnız bırakmıyor.

Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün hasta, yatağa bağımlı, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için verdiği Evde Sağlık Hizmetini daha kapsamlı hale getirildi. Hizmetten tüp bebek tedavisi gören kadınlar da yararlanabiliyor. Sağlık teknikerleri ayrıca sağlık hizmeti talebinde bulunan tüm vatandaşlara aynı gün içinde geri dönüş yaparak, serum, iğne, pansuman gibi tıbbi hizmetleri ücretsiz olarak sunuyor. Evde sağlık ekibi tarafından evlere yapılan ziyaretlerde hastalıklar, ilaç kullanımı, hijyen ve beslenme alışkanlıkları gibi konularda da bilgilendirme yapıyor.

“Hastalara tedavi sürecinde en büyük destek belediyeden”

Esenyurt Belediyesi’nde paramedik olarak görev yapan Nurcan Özdemir, “Yatağa bağlı, 65 yaş ve üzeri hastalar ile tüp bebek tedavisi gören kadınların yanında oluyoruz. Hizmetimiz haftanın 7 günü devam ediyor. Bu hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşlarımız, 444 0 411 numaralı çağrı merkezimizi arayarak Evde Sağlık Birimi’ne başvuruda bulunabilir” dedi.