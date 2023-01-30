Tunus’ta parlamento üyelerini belirleyecek erken genel seçimlerin 2’nci turunda da katılım oranı düşük oldu.

Tunus’ta parlamento üyelerini belirleyecek erken genel seçimlerin 2’nci turunda da katılım oranı düşük oldu.

Tunus’ta halk, parlamento üyelerini belirlemek üzere dün 2’nci kez sandık başına gitti. Sandıkların dün yerel saatle 18.00’de kapanmasının ardından oy sayım işlemine geçildi. Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Faruk Buaska, oy sayım işleminin tamamlanması sonrasında seçime katılım oranını yüzde 11.3 olarak açıklarken, 887 bin 130 kişinin oy kullandığını belirtti. Buaska, seçim ihlalleri ve suçlarının gözlemlenmesinin ardından bazı sonuçların kısmen veya tamamen iptal edilebileceğini söylerken, "Seçim komisyonu, Şubat ayının sonlarında ya da Mart ayının başlarında sonuçları açıklayacak. Sonuçların resmi gazetede yayınlanmasının ardından milletvekilleri yeni görevlerine başlayacak" ifadelerini kullandı. Seçime katılanların 32.36’sını kadınlar, yüzde 67.64’ünü ise erkekler oluşturdu. Seçimde oy kullanan 60 yaş ve üzeri seçmenlerin oranı yüzde 33.69, 46-60 yaş arası seçmenlerin yüzde 34.3, 36-45 yaş arası seçmenlerin yüzde 27.44 ve 23-35 yaş arası seçmenlerin yüzde 4.8 olarak açıklandı.

Muhalefet istifa çağrısını yineledi

Tunus’ta parlamento üyelerini belirleyecek erken genel seçimlerde katılımın düşük olmasının ardından muhalif siyasilerden oluşan Tunus Ulusal Kurtuluş Cephesi lideri Ahmed Najib al-Shabi, Cumhurbaşkanı Kays Said’e istifa etmesi çağrısında bulundu. Siyasi partilere ve organizasyonlara seslenen Shabi, "Said’in erken cumhurbaşkanlığı seçim kararı alması için birlik olmalıyız" ifadelerini kullandı. Parlamento seçimlerini kabul etmeyeceklerini söyleyen Shabi, "Politik gruplar arasında köprü kurarak birlik oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

Tunus’taki siyasi kriz

Cumhurbaşkanı Said, geçtiğimiz yıl 25 Temmuz ayında "ülkenin tehlikede olduğu" gerekçesiyle dönemin başbakanını görevden alırken, parlamentonun yetkilerini dondurmuştu. Tunus halkına hitap eden Said, "Ülkenin kurumları çöküyor. Ülkede yağmalamalar yaşanırken, iç savaşın çıkması için para toplayanlar var. Bana verilen sorumluluklara göre Tunus’taki durum karşısında ülkeyi kurtarmak için olağanüstü hal önlemlerinin alınması gerekiyor. Kritik bir dönemden geçiyoruz. Hiç kimsenin Tunus’a kendi malı gibi davranmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Said, 22 Eylül 2021’de ise imzaladığı kararnameyle yetkilerini genişleterek yürütme organını da kendisine bağlamıştı. Şubat 2022’de Yüksek Yargı Konseyinin feshedildiğini belirten Said, 25 Temmuz 2022’de Anayasa değişikliği referandumunda, 17 Aralık 2022’de de erken genel seçime gidileceğini duyurmuştu. 25 Temmuz’da yüzde 30.5 katılımla düzenlenen referandumda, yüzde 94.6 "evet" oyuyla yeni anayasa kabul edilmişti. Geçtiğimiz 17 Aralık’ta parlamento üyelerini belirleyecek genel seçime katılım oranı ise yüzde 8.8’de kalmıştı. Ülkedeki 160 seçim bölgesinin 131’inde 17 Aralık’taki seçimde hiçbir adayın oyların yarısından fazlasını alamadığı için oylama 2’nci tura kalmıştı. Said’e yönelik tepkiler, Temmuz 2021’den bu yana aldığı kararlar nedeniyle giderek artıyor.