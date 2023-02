Tunus’ta Cumhuriyet Partisi Genel Sekreteri Issam al-Shabi’nin de aralarında bulunduğu 3 muhalif politikacı gözaltına alındı.

Siyasi çalkantıların yaşandığı Tunus’ta muhalif politikacılara yönelik baskınlar devam ediyor. Tunus’ta son iki haftada siyasetçiler, yargıçlar ve gazeteciler de dahil olmak üzere muhalif onlarca kişi gözaltına alındı. Yerel kaynaklara göre muhalefetteki Cumhuriyet Partisi Genel Sekreteri Issam al-Shabi, ailesi ile dışardayken bir alışveriş merkezinin önünde polis tarafından gözaltına alındı. Avukatları tarafından yapılan açıklamada, Shabi’nin gözaltına alınmasının ardından polislerinin evine baskın düzenlediği ve evde arama yaptığı belirtildi. Muhaliflerin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi üyesi Chaima Aissa ve Jawher Ben Mbarek’in de gözaltına alındığı öğrenildi.

Polis ve İçişleri Bakanlığı konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmazken, avukatlar tarafından yapılan açıklamada politikacıların devlet güvenliğine karşı komplo kurmakla suçlandığı kaydedildi.

Chaima Aissa, Cumhurbaşkanı Kays Said’e karşı protestolara liderlik etmiş ve siber suçlarla ilgili bir davada yargılanmıştı. Ulusal Kurtuluş Cephesi lideri Ahmed Najib al-Shabi’nin kardeşi Issam al-Shabi ve Ben Mbarek de protestolara katılan önemli isimler arasında yer alıyor.

Tunus’taki siyasi kriz

Cumhurbaşkanı Kays Said, Temmuz 2021’de "ülkenin tehlikede olduğu" gerekçesiyle dönemin başbakanını görevden alırken, parlamentonun yetkilerini dondurmuştu. Said, 22 Eylül 2021’de ise imzaladığı kararnameyle yetkilerini genişleterek yürütme organını da kendisine bağlamıştı. Şubat 2022’de Yüksek Yargı Konseyinin feshedildiğini belirten Said, 25 Temmuz 2022’de Anayasa değişikliği referandumuna, 17 Aralık 2022’de de erken genel seçime gidileceğini duyurmuştu. Yüzde 30.5 katılımla düzenlenen referandumda, yüzde 94.6 "evet" oyuyla yeni anayasa kabul edilmişti.

Ülkede 29 Ocak’ta parlamento seçimlerinin ikinci turu düzenlenmiş, seçime katılım oranını yüzde 11.3 olarak belirlenmişti. Seçim sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.