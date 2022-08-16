Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kaleiçi Old Town Festivali’ne 2 kez katılan Tunus’un La Goulette şehrine iadeiziyarette bulundu. Aralarında başkent Tunus’un Metropoliten Belediye Başkanı Souad Abderrahim’in de bulunduğu belediye başkanlarıyla bir araya gelen Başkan Uysal, kendilerini bu yıl 7’ncisi yapılacak festivale davet etti.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kaleiçi Old Town Festivali’ne 2 kez katılan Tunus’un La Goulette şehrine iadeiziyarette bulundu. Aralarında başkent Tunus’un Metropoliten Belediye Başkanı Souad Abderrahim’in de bulunduğu belediye başkanlarıyla bir araya gelen Başkan Uysal, kendilerini bu yıl 7’ncisi yapılacak festivale davet etti.

Başkan Uysal, bu yıl 7’ncisi gerçekleştirilecek Kaleiçi Old Town Festivali öncesi, davet bünyesinde, Tunus’un körfez şehri La Goulette’e iadeiziyarette bulundu. Kaleiçi Old Town Festivali’nde 2 kez yer alan şehirde Başkan Uysal, La Goulette Belediyesi’nce düzenlenen Balık Festivali ve Madonna Günü’ne katıldı.

Başkan Uysal, Tunus ziyaretinde, La Goulette’in ilk kadın Belediye Başkanı Amel Limam’la da işbirliği protokolü imzalarken Tunus metropolitenin de ilk kadın belediye başkanı Souad Abderrahim’le bir araya geldi. Başkan Uysal, ayrıca UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Carthage’nın Şehir Belediye Başkanı Dr. Bayan Hayet Bayoudh’u da ziyaret etti.

Tunus ziyaretlerini tamamlayan Başkan Uysal, her 3 belediyeyi de ekim ayında gerçekleştirilecek Kaleiçi Old Town Festivali’ne davet ettiğini söyledi. Antalya ve Tunus arasında yaz aylarında THY’nin direk uçuşu bulunduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, bu durumun kent içi turizm açısından geniş olanaklar sunduğunu söyledi.

Başkan Uysal, bununla birlikte ziyaret sırasında T.C. Tunus Büyükelçiliği görevlilerinin de kendilerini hiç yalnız bırakmadığını belirterek, “Kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.