Tunus’ta Genel İşçi Sendikası tarafından düzenlen hükümet karşıtı protestoya çok sayıda kişi katıldı.

Tunus’un en büyük sendikası olan Tunus Genel İşçi Sendikası (UGTT) tarafından hükümet karşıtı protesto düzenlendi. Düzenlenen protestoya katılan yüzlerce kişi ellerinde hükümet karşıtı pankartlarla yürüdü. Gösteride konuşma yapan Genel İşçi Sendikası Sekreteri Al-Taboubi, Cumhurbaşkanı Kays Said’in ülke işlerinin yönetiminde tamamen başarısız olduğunu söyleyerek, Said’i diyalog masasına oturmaya çağırdı. Al- Taboubi, Tunus halkının gerekli yanıtı vereceğini belirterek, "Halk tüm partilerden nefret ediyor, ancak görünüşe göre muhalefet dersini almamış. İnsanlar doğru zamanda yanıt verecek kadar akıllı. Ülkenin popülizme yem olmasına izin vermeyeceğiz. Biz talimat devleti ve baskı devleti değil, bağımsız yargısı olan bir devlet istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Tunus’taki siyasi kriz

Cumhurbaşkanı Said, geçtiğimiz yıl 25 Temmuz’da "ülkenin tehlikede olduğu" gerekçesiyle dönemin başbakanını görevden alırken, parlamentonun yetkilerini dondurmuştu. Tunus halkına hitap eden Said, “Ülkenin kurumları çöküyor. Ülkede yağmalamalar yaşanırken, iç savaşın çıkması için para toplayanlar var. Bana verilen sorumluluklara göre Tunus’taki durum karşısında ülkeyi kurtarmak için olağanüstü hal önlemlerinin alınması gerekiyor. Kritik bir dönemden geçiyoruz. Hiç kimsenin Tunus’a kendi malı gibi davranmasına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı. Said 22 Eylül 2021’de ise imzaladığı kararnameyle yetkilerini genişleterek yürütme organını da kendisine bağlamıştı. Şubat 2022’de Yüksek Yargı Konseyinin feshedildiğini belirten Said, 25 Temmuz 2022’de Anayasa değişikliği referandumuna, 17 Aralık 2022’de de erken genel seçime gidileceğini duyurmuştu. 25 Temmuz’da yüzde 30.5 katılımla düzenlenen referandumda, yüzde 94.6 "evet" oyuyla yeni anayasa kabul edilmişti.