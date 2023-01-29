Tunus’ta parlamento üyelerini belirleyecek erken genel seçimlerin 2’nci turunda oy verme işlemi başladı.

Tunus’ta parlamento üyelerini belirleyecek erken genel seçimlerin 2’nci turunda oy verme işlemi başladı.

Tunus’ta halk, parlamento üyelerini belirlemek üzere 2’nci kez sandık başına gidiyor. Erken genel seçimler için oy verme işlemi yerel saatle 08.00’de başladı. Muhalefetin kontrolündeki parlamentonun Temmuz 2021’de Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından feshedilmesinden bu yana yapılan seçimde, ilk turun ardından parlamentoda boş kalan 131 sandalyeyi doldurmak isteyen 262 aday yarışıyor. Ülkede 160 seçim bölgesinin 7’sinde herhangi bir adaylık başvurusu bulunmadığı için Mart ayında boş kalan bölgelerde özel bir seçim düzenlemesi bekleniyor. Adayların bağımsız olarak girdiği seçimde sandıklar 18.00’de kapanacak.

Tunus’taki siyasi kriz

Cumhurbaşkanı Said, geçtiğimiz yıl 25 Temmuz ayında "ülkenin tehlikede olduğu" gerekçesiyle dönemin başbakanını görevden alırken, parlamentonun yetkilerini dondurmuştu. Tunus halkına hitap eden Said, "Ülkenin kurumları çöküyor. Ülkede yağmalamalar yaşanırken, iç savaşın çıkması için para toplayanlar var. Bana verilen sorumluluklara göre Tunus’taki durum karşısında ülkeyi kurtarmak için olağanüstü hal önlemlerinin alınması gerekiyor. Kritik bir dönemden geçiyoruz. Hiç kimsenin Tunus’a kendi malı gibi davranmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Said, 22 Eylül 2021’de ise imzaladığı kararnameyle yetkilerini genişleterek yürütme organını da kendisine bağlamıştı. Şubat 2022’de Yüksek Yargı Konseyinin feshedildiğini belirten Said, 25 Temmuz 2022’de Anayasa değişikliği referandumunda, 17 Aralık 2022’de de erken genel seçime gidileceğini duyurmuştu. 25 Temmuz’da yüzde 30.5 katılımla düzenlenen referandumda, yüzde 94.6 "evet" oyuyla yeni anayasa kabul edilmişti. Geçtiğimiz 17 Aralık’ta parlamento üyelerini belirleyecek genel seçime katılım oranı ise yüzde 8.8’de kalmıştı. Ülkedeki 160 seçim bölgesinin 131’inde 17 Aralık’taki seçimde hiçbir adayın oyların yarısından fazlasını alamadığı için oylama 2’nci tura kalmıştı. Said’e yönelik tepkiler, Temmuz 2021’den bu yana aldığı kararlar nedeniyle giderek artıyor.