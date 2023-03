Tunus’ta sendikanın çağrısıyla binlerce gösterici, muhaliflerin tutuklanması ve gözaltına alınmasına karşı sokaklara dökülerek yürüyüş gerçekleştirdi.

Tunus’ta Cumhurbaşkanı Kays Said’e karşı protestolar sürüyor. Tunus Genel İşçi Sendikası’nın (UGTT) çağrısıyla binlerce kişi, muhalif isimlerin tutuklanmasına ve gözaltına alınmasına tepki göstermek amacıyla sokaklara döküldü. Başkentte yürüyen protestocular, "Tek adam yönetimine hayır", "Sendikaya yönelik saldırıları durdurun" yazılı pankartlar taşırken, "Said korkaktır, sendika korkmuyor", "özgürlük", "polis devletine son verin" sloganları attı.

"Tunus’ta tiranlık olmayacak"

UGTT Genel Sekreteri Noureddine Taboubi yaptığı konuşmada, "Tunus’ta ulusal birlik yok. Bu nedenle sivil ve demokratik toplumun bileşenlerini, etrafında topladığımız seçenekler için birleşmeye çağırıyoruz. Siyasetçilerin evlerine gece baskınlarını ve sindirilmelerini reddediyoruz" ifadelerini kullandı. Taboubi, "Said buradaki herkesi tehdit ediyor, partileri, sivil toplumu, sendikaları. Tunuslular diktatörlüğü kabul edemeyeceğimizi söylemek için buradalar. Biz mücadele yolunu seçtik. Özgürlüğün bastırılmasını kabul etmeyeceğiz, Tunus’ta tiranlık olmayacak. Mornaguia hapishanesindeki tutuklu siyasetçileri selamlıyoruz" şeklinde konuştu.

Tunus’ta Şubat ayının başından bu yana siyasetçiler, yargıçlar ve gazeteciler de dahil olmak üzere muhalif onlarca kişi gözaltına alınmış, bazıları tutuklanmıştı.

Tunus’taki siyasi kriz

Cumhurbaşkanı Kays Said, Temmuz 2021’de "ülkenin tehlikede olduğu" gerekçesiyle dönemin başbakanını görevden alırken, parlamentonun yetkilerini dondurmuştu. Said, 22 Eylül 2021’de ise imzaladığı kararnameyle yetkilerini genişleterek yürütme organını da kendisine bağlamıştı. Şubat 2022’de Yüksek Yargı Konseyinin feshedildiğini belirten Said, 25 Temmuz 2022’de Anayasa değişikliği referandumuna, 17 Aralık 2022’de de erken genel seçime gidileceğini duyurmuştu. Yüzde 30.5 katılımla düzenlenen referandumda, yüzde 94.6 "evet" oyuyla yeni anayasa kabul edilmişti.

Ülkede 29 Ocak’ta parlamento seçimlerinin ikinci turu düzenlenmiş, seçime katılım oranını yüzde 11.3 olarak belirlenmişti.