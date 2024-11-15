Afyonkarahisar’dan, Tunus ve Azerbaycan’a yaklaşık 300 ton patates ihracatı yapıldığı belirtildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentten yapılan patates ihracatının bu sezon da devam ettiği kaydedildi. Açıklamada, “İl Müdürlüğümüz Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü inspektörleri tarafından ihracata konu patateslerin bitki sağlığı kontrolleri yapılmaktadır. Patates ihracatı uygulama talimatı gereği ihraç edilecek ürünlerden gerekli numuneler alınarak analizleri yapıldıktan sonra ihracatına izin verilmektedir. İlimizden bu üretim sezonunda Tunus ve Azerbaycan’a yaklaşık 300 ton patates ihracatı yapılmıştır” ifadelerine yer verildi.