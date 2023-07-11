Mamak Belediyesi’nin 174 prestij projesinden biri olan “Tünel Sanat Merkezi”nde sona gelindi. Şafaktepe Mahallesi’nde bulunan Osmanlı Devleti’nin son zamanlarında yapılan ve dekovil hattı olarak kullanılan tünel, sanat merkezine dönüştürüldü. Restorasyonu tamamlanan 8 metre genişliğinde 165 metre uzunluğundaki tarihi dekovil hattı bundan sonra sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

“Kültür sanat şehri Mamak”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, tarihi dar demiryolu hattı; dekovil hattının sanat merkezine dönüştürme fikri üzerine göreve geldiği günden bu yana çalıştıklarını söyleyerek, “Sanat ve yaşam şehri Mamak diyerek çıktığımız bu yolda, Güzel Mamak’ımızın kültür sanat şehri olması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Cumhuriyet tarihimizin ilk konservatuarı Musiki Muallim Mektebi’mizi kültür ve sanat etkinliklerinin merkezi haline dönüştürdük. İnşallah Tünel Sanat Merkezi’miz de Başkent’imizin sanat merkezi haline gelecek” dedi.