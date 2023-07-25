Şahinbey Belediyesi’nin şehrin trafiğini rahatlatmak adına yaptığı önemli projelerden olan tünel projesinde çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor.

Şahinbey Belediyesi’nin şehre kazandırdığı önemli projelerinden olan tünel projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürerken, projenin 25 Aralık Gaziantep’in kurtuluş gününde hizmete açılması hedefleniyor.

“Yarım saatlik yol 1 dakikaya inecek”

25 Aralık Gaziantep’in kurtuluşunda tünelin hizmete açılacağını belirten Başkan Mehmet Tahmazoğlu, “Şehrimizin trafik problemine yeni bir çözüm üretecek olan tünel çalışmamızın inşaatı hızla devam ediyor. Çalışmalarımız karşılıklı olarak dört koldan ilerliyor. Tünel açma çalışmasında makinelerimiz ortada buluşarak tünel açma çalışmasını tamamlayacak. Yapılan çalışma sonrasında Şehreküstü’yü, YeşilVadi Bulvarı’na bağlamış olacağız. Böylelikle yarım saat sürecek olan ulaşım 1 dakikaya inecek. Vatandaşlarımız yolda geçirecekleri zamanı sevdikleri ile geçirecek. Yolumuz 25 Aralık’ta inşallah hizmete açılacak. Tünel çalışmamızın şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.