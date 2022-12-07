Trabzon’un Ortahisar ilçesinde iki vadi arasında bir tünel içerisinde inşa edilen ve ismini de buradan alan ’Tünel Akvaryum bu yılın Mayıs ayında hizmete girerken, ziyaretçi sayısı açıldığı günden bu yana 200 bini geçti.

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde iki vadi arasında bir tünel içerisinde inşa edilen ve ismini de buradan alan ’Tünel Akvaryum bu yılın Mayıs ayında hizmete girerken, ziyaretçi sayısı açıldığı günden bu yana 200 bini geçti.

Tünel Akvaryum’da en çok ilgiyi bordo mavi renkli balıklar çekerken, akvaryum Pirana’dan Köpek Balığı’na kadar onlarca balık türüne ev sahipliği yapıyor.

Trabzon’da su altındaki canlıların tanıtılması ve bölge turizminde alternatif oluşturulması amacıyla tarihi Zağnos ve Tabakhane vadileri arasında hizmete giren ’Tünel Akvaryumun ziyaretçileri yaz kış eksilmiyor.

Açıldığı günden beri yerli, yabancı turistlerin ve ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği dünyada yeraltında yapılan ilk akvaryum olan Trabzon Akvaryumu açıldığı 19 Mayıs 2022 tarihinden itibaren şu ana kadar 31 bin 900’u yabancı, 173 bin 780’i yerli olmak üzere toplam 205 bin 680 kişi ziyaret etti. Trabzon’da en çok ziyaret edilen yerler arasında yer alan ’Tünel Akvaryuma ziyaretçiler, en çok sürüngen, köpekbalığı, vatoz, pirana ve timsahın bulunduğu bölümlere ilgi gösteriyor.