Yıllık bakım ve testlerin tamamlanmasının ardından yeniden hizmet vermeye başlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi Tünektepe Teleferik ve Sosyal tesisleri yerli ve yabancıların ilgi odağı oluyor. Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisler Temmuz ve Haziran ayında 90 bin yerli ve yabancı vatandaşın seyahat noktası oldu.

Bunaltıcı yaz sıcaklarının etkisi altında olan Antalya’da hem serinlemek hem de eşsiz manzara eşliğinde keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin tercihi Tünektepe oluyor. 605 rakımlı Tünektepe’ye çıkmak isteyen ziyaretçiler için harika bir seçenek olan Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri, Temmuz ve Haziran aylarında yerli ve yabancı vatandaşların gözdesi oldu. İki ay boyunca, toplamda 90 bin yerli ve yabancı vatandaş bu muhteşem seyahat noktasını ziyaret ederek Antalya’nın eşsiz manzarasının keyfini çıkardı.

Haftanın 6 günü açık

Ziyaretçilere daha konforlu ve güvenli hizmet sunabilmek adına yapılan kapsamlı bakım çalışmaları sonrasında Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri Antalyalılara ve kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere Pazartesi hariç haftanın 6 günü 10.00-19.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Kentin hem seyir hem de gezi noktası

Antalya’nın doğal güzellikleriyle bütünleşen tesis, ziyaretçilere keyifli bir ziyaret deneyimi sunarak kentin hem seyir hem de gezi noktası olmayı sürdürüyor. Restoran, dinlenme alanları, fotoğraf terası, vitaminbar, hediyelik eşya dükkanı, çocuk oyun alanı da ziyaretçilerin beğenisini kazanarak keyifli vakit geçirmelerini sağlıyor.

Herkese önereceğim

Samsun’dan aile dostunu ziyarete gelen Niger ve Koray Yazıcı çiftinin tercihi de Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri oldu. “Çok güzel bir şehir, mavi ve yeşilin bir araya gelmesiyle oluşan bu şehri buradan seyredebiliyoruz. Teleferikle çıkarken manzara çok güzeldi. Antalya’yı ayaklarının altında seyredebilmek muhteşem bir deneyimdi. Ayrıca yakınlarıma burayı kesinlikle önereceğim” ifadelerini kullandı.