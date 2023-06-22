Erzurum İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, yaklaşan Kurban Bayramı ile ilgili yayınladığı mesajda dargınlıkların ve kırgınlıkların bir kenara bırakıldığı, kardeşlik duygularının geliştiği, inanç değerlerinin güçlendiği, birlik ve beraberliğin tazeleneceği bir bayramı daha yaşayacak olmanın sevinci içerisinde olduklarını ifade ederek şöyle konuştu;

“Bayramın “bayram” tadında geçmesi, herkesin yüzünün gülmesi, birlik ve beraberlik içerisinde güzelliklerin paylaşılması için Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü olarak gereken tedbirleri aldık. Can ve mal güvenliğinin sağlanması ve trafik kazaları ile bayram sevincimizin gölgelenmemesi için de vatandaşlarımızdan emniyet görevlilerimizin uyarı ve yönlendirmelerine harfiyen riayet etmelerini özellikle istirham ediyorum. Bayram münasebetiyle yola çıkacak olan vatandaşlarımızın trafik kurallarına uyarak gidecekleri yerlere sağlıkla ulaşmaları, sevdikleri ile birlikte huzurlu bir bayram geçirmeleri en büyük temennimizdir. Güven ve huzurun teminatı olarak, Erzurum halkının daima yanında olduğumuzu hatırlatıyor, devletimizin bekası, milletimizin birlik ve beraberliği için ebediyete irtihal eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle yad ediyor, yaşayan gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Bu vesile ile Erzurumlu hemşerilerimin ve mesai mefhumu gözetmeksizin kahramanca ve özveriyle görev yapan her bir emniyet mensubu meslektaşımın ve onların kıymetli ailelerinin Kurban Bayramı’nı, en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.”