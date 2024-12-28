Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere yeni eforlu EKG cihazı aldı.

Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı devlet hastanesi başhekimliği hizmetlerinde kullanılmak üzere yeni eforlu EKG cihazı alındı. Efor testine ilişkin bilgi veren efor birimi görevli hemşiresi Nurdane Yumin, efor testinin kalp damar hastalıklarının tanı ve takibinde kullanılan bir uygulama olduğunu söyledi. Testte amacın belli egzersiz aralıklarıyla kalp iş yükünü artırarak kalp damar hastalıklarını ortaya çıkarmak olduğunu belirten Yumin, ’’Efor testi göğüs hastalığı olanlara, koroner arter hastalığı geçmişi olanlara veya poliklinik sırasında bu şüpheyi taşıyan hastalara, hipertansiyon ve ritim bozukluğu olan hastalara uygulanmaktadır” dedi.

Efor testi öncesinde dikkat edilmesi gerekenler hakkında da konuşan Yumin, “Efor testine girmeden en az 3 saat önce yemek yenmiş olmalıdır. Çok aç ya da tok karınla yapılabilen bir test değildir. Testten 24 saat önce sigara içilmemelidir. Varsa kullanılan ilaçlar doktor kontrolünde 48 saat önce kesilmelidir. Erkek hastalarımız için göğüs tıraşı istemekteyiz. Test esnasında göğüs ağrısı, baş ağrısı, nefes darlığı gibi şikayetler olması halinde testi durduruyoruz’’ diye konuştu.

Kalp damar hastalıklarını gözden kaçırmamak için özellikle 40 yaş üstü bireyler ile ailesinde kalp hastalığı problemi olanların düzenli aralıklarla testi yapmalarını önerdiklerini kaydeden Yumin, sigara ve alkolden uzak durulması gerektiğini de söyledi.