Sağlık Bakanlığı tarafından 118. dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası ile Tunceli’ye atanan 6 uzman ve 45 pratisyen hekim göreve başladı.

Sağlık Bakanlığı 118. dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası ile Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Murat Muzaffer Güçlü, Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Osman Efe Efeoğlu, Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Barkın Kültürsay, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Burcu Babaoğlu Elkhatroushi’nin Tunceli Devlet Hastanesine ataması yapılırken Aile Hekimi Uzmanı Uzm. Dr. Çağrı Umut Hozat İlçe Devlet Hastanesi ve Aile Hekimi Uzmanı Uzm. Dr. Ayşenur Kılınç ise Pertek 70. Yıl İlçe Cumhuriyet Devlet Hastanesine atandı.

Ataması yapılan hekimler görevlerine başladı.