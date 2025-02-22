Son yılların en kurak kış mevsimlerinden birini yaşayan Tunceli’nin Ovacık ilçesine nihayet beklenen kar yağdı. İlçe sakinleri, zorluklarına rağmen kar yağışından son derece memnun olduklarını belirtirken en düşük hava sıcaklığının eksi 20.7 derece ölçüldüğü ilçede karın ağaçlardaki görüntüleri adeta görsel şölen oluşturdu.

Tunceli’nin Ovacık ilçesi önceki yıllarda evlerin boyunu aşan kar yağışlarıyla haberlere konu oluyordu. Son yılların oldukça kurak geçtiği ilçeye nihayet beklenen kar yağdı. Çarşamba ve Perşembe günleri aralıksız yağan kar yağışının ardından ilçedeki kar kalınlığı bir metreyi geçerken yüksek kesimlerde iki metreye yaklaştı. Yağışın durmasıyla birlikte vatandaşlar dam ve araçlarının üzerinde biriken karları temizlemeye başlarken yağıştan mutlu olduklarını belirtti.

Yaşattığı zorluklara rağmen kar yağışı nedeniyle son derece mutlu olduklarını söyleyen ilçe sakinlerinden Hüseyin Yıldız, "Uzun süredir kar yağışı bekliyordum. Ayağıdır kar yağmıyordu. Kayak merkezi bile bir hafta önce açıldı. Ama bu son iki günde yağan kar bir metreyi geçti. Ovacık’ı Ovacık yapan yağan karıdır. Munzur’u Munzur yapan Ovacık’a düşen her bir kar tanesidir. Biraz yoruluyoruz ama gayet sevinçliyiz. Kar yağsın da bu memlekete biz zorluklara razıyız" dedi.