Tunceli’nin Pertek İlçe Belediye Meclisi, tüm partilerin ortak kararıyla 2023 yılında mesken ve iş yerlerinde kullanılan suya zam yapılmaması yönünde karar aldı.

Tunceli’nin Pertek İlçe Belediye Meclisi, tüm partilerin ortak kararıyla 2023 yılında mesken ve iş yerlerinde kullanılan suya zam yapılmaması yönünde karar aldı.

Pertek Belediye Meclisi, 5 Ocak’ta toplanarak meskenlerde tonu 1 lira 70 kuruş, iş yerlerinde 3 lira 40 kuruş olan su fiyatlarına zam yapılıp yapılmaması konusunu görüştü. Görüşmede, partilerin meclis üyeleri oy birliğiyle mesken ve iş yerlerindeki su fiyatlarına zam yapılmaması yönünde karar aldı.

Mecliste bulunan tüm partilerin oy birliğiyle aldığı kararı değerlendiren Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, "5 Ocak 2023 tarihinde meclisimizde almış olduğumuz kararla Pertek’te ikamet eden vatandaşlarımıza ve esnafımıza herhangi bir su zammı uygulaması yapmadık" dedi.