Tunceli’de faaliyet gösteren Dersim Kick Boks Spor Kulübü sporcusu Erivan Barut, Fenerbahçe Spor Kulübü’ne transfer oldu.

Tunceli’de faaliyet gösteren Dersim Kick Boks Spor Kulübü sporcusu Erivan Barut, Fenerbahçe Spor Kulübü’ne transfer oldu.

Yaklaşık 8 yıl önce Dersim Kick Boks Spor Kulübünde spora başlayan, kick boks, boks ve muaythai branşlarında gerek ulusal gerek uluslararasında şampiyonlukları bulunan Erivan Barut, Fenerbahçe Spor Kulübü’ne transfer oldu. Bundan sonra Fenerbahçe Spor Kulübü’nde dövüşecek olan Barut, daha fazla çalışarak kendisine destek olanların güvenini boşa çıkarmayacağını söyledi.