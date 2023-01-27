Tunceli’nin Pülümür ve Nazımiye ilçelerinde ağız ve diş sağlığı mobil hizmet aracı, vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Tunceli’nin Pülümür ve Nazımiye ilçelerinde ağız ve diş sağlığı mobil hizmet aracı, vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Tunceli Valiliği koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından diş hekiminin bulunmadığı Pülümür ve Nazımiye ilçesi için oluşturulan mobil hizmet aracıyla ağız ve diş sağlığı hizmeti verilmeye başlandı. 1 diş hekimi nezaretinde haftanın bir günü Pülümür, bir günü de Nazımiye ilçesinde giden ağız ve diş sağlığı mobil hizmet aracı, vatandaşlara cerrahi müdahale gerektirmeyen diş çekimi, dolgu, diş taşı temizliği konusunda hizmet veriyor.

Diş hekiminin bulunmadığı ilçelere verilmeye başlanan hizmetten vatandaşlar da memnun olduklarını söyledi. Nebahat Dursun isimli Pülümür sakini, ’’İlçemizde yıllardır diş polikliniği yoktu. Tunceli ve Erzincan’a gitmek zorunda kalıyorduk. Ağız ve diş sağlığı mobil hizmet aracı hizmet vermeye başladı. Bizler bu hizmetten dolayı çok mutluyuz. Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine bu imkanı sağladıkları için teşekkür ediyoruz” dedi.