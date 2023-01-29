Tuncelili sporcular, katıldıkları turnuvada 1 altın, 1 bronz, 1 de gümüş madalya kazandı.
Tuncelili sporcular, katıldıkları turnuvada 1 altın, 1 bronz, 1 de gümüş madalya kazandı.
Türkiye Kick Boks Şampiyonası 22-29 Ocak tarihleri arasında 8 bin civarında sporcunun katılımıyla Şanlıurfada gerçekleştirildi. Turnuvaya Tunceli’yi temsilen katılan Dersim Kick Boks Spor Kulübü sporcusu Erivan Barut altın, Jidal Batmaz gümüş, Özhan Yıkılmaz ise bronz madalya kazandı.
Antrenör Gürsel Tayam, sporcularını başarılarından ötürü kutladı.
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