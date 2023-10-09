Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde kanseri tedavisi gören Süleyman Güneş’e maddi ve manevi destek olmak için sanatçılar konser verdi.

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesi, akciğer kanseri olan Süleyman Güneş’in tedavisi için adeta kenetledi. İlçede oluşturulan destek komitesi vasıtasıyla vatandaşlar desteklerini sunarken, bölgenin sanatçıları Mehmet Ekici, Enver Çelik, Gülten Kaya, Abbas Doğanay, Emrah Sağlam, Seyfi Yalçınses, Hüseyin Güneş ve Ali Bıra Yıldırım ise maddi ve manevi destek konseri verdi. Konsere çok sayıda vatandaş katıldı.