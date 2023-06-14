Tuncelili başarılı sporcu Erivan Barut, 15-18 Haziran tarihleri arasında Macaristan’da düzenlenecek olan Dünya Kick Boks Kupası’nda Türkiye’yi temsil edecek.

Tunceli Dersim Kick Boks Spor Kulübü sporcu Erivan Barut, hem yurt dışında hem de yurt içinde birçok şampiyonada birinci olarak önemli başarılara imza attı. Barut, şimdi de Macaristan’da 15-18 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan Dünya Kick Boks Kupası’nda Türkiye’yi temsil edecek.

Dersim Kick Boks Spor Kulübü Antrenörü Gürsel Tayam, “Sporcumuz Erivan, milli takım adına katılacağı müsabakada ülkemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil edecektir. Sporcumuza başarılar diliyoruz” dedi.