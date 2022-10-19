Tunceli’den Erasmus projeleri ile öğrenci ve öğretmenler yurt dışına gitmeye devam ediyor. İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, yurt dışına giden öğrencilerin gittikleri ülkelerden iş teklifleri aldıklarını, bunun da kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Tunceli’den Erasmus projeleri ile öğrenci ve öğretmenler yurt dışına gitmeye devam ediyor. İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, yurt dışına giden öğrencilerin gittikleri ülkelerden iş teklifleri aldıklarını, bunun da kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Türkiye Ulusal Ajansına yapılan Okul Eğitimi Alanında Erasmus+Akreditasyonu Projesi ve Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına yapılan Mesleki Eğitim Alanında Erasmus Akreditasyonu başvurularının kabul edilmesinin ardından başlayan süreçle öğrenci ve öğretmenler yurt dışına gitmeye devam ediyor. Öğrenci ve öğretmeler, projeler sayesinde Avrupa’nın çeşitli şehirlerinde staj ve işbaşı gözlem yapma imkanı buluyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, Erasmus Akreditasyon Mesleki Eğitim Programı çerçevesinde İspanya’nın Valensiya şehrine gidecek olan 3 bilişim teknolojileri, 2 inşaat teknolojileri bölümü öğrencisi ve 2 refakatçi öğretmen ile bir araya geldi. Yurt dışına gidecek gruba 13 günlük staj programlarını verimli ve sağlıklı bir şekilde tamamlayıp yurda dönmeleri temennisinde bulunan Ekmekci, "Yapacağınız yurt dışı gezisi için bizler de sizler kadar heyecanlıyız. 2 haftalık bu sürecin sizlerin kişisel ve mesleki gelişimlerinize önemli katkılar yapacağını düşünüyorum. Döndüğünüz zaman aynı kişiler olmayacağınızı bilmek açıkçası beni çok mutlu ediyor. Bildiğiniz gibi projeler, başta kültür etkileşimi olmak üzere yabancı dil öğrenimi, kişisel, sosyal ve mesleki becerilerin geliştirilmesi, eğitim ve öğretim metotlarına ilişkin deneyimlerin paylaşılması ve yeni uygulamaların geliştirilmesi gibi konularda bireye katkı sunmak ve ortak bir Avrupa dili oluşturmak için

yapılıyor, hayata geçiriliyor. Bu çerçevede yurt dışında bulunulan sürede yapacağınız, gözlemleyeceğiniz her şey size büyük katkılar sağlayacaktır" dedi.

"Devlet imkanları sayesinde çocuklarımız yurt dışı ile tanışıyor"

Son yıllarda AB projelerinde büyük bir ivme kazandıklarının altını çizen Ekmekci, "İl olarak her okulumuzdan öğrenci ve öğretmenlerimizin yurt dışı deneyimi yaşamasını, eğitim-öğretim faaliyetlerimizin en önemli parçalarından biri olarak görüyorum. Bu nedenle yapmış olduğumuz projeler ile ilimizde 6 öğrencimiz İspanya Barselona’da uzun dönem staj eğitimini, 9 okul öncesi öğretmenimiz İtalya’da 2 hafta işbaşı gözlem faaliyetini tamamladı. 1 öğretmenimiz mesleki gelişimin artırılmasına yönelik işbaşı eğitimi için 45 gün İtalya’da bulundu. 7 öğrencimiz, 4-24 Ekim tarihleri arasında Almanya Münih’te 20 günlük hasta bakımı stajlarına başlayacak. Yine bu ay içerisinde 2 ilkokul, 2 ortaokul öğretmenimiz Romanya’ya, 6 lise öğretmenimiz Hollanda Amsterdam’a, 14 lise öğrencimiz İtalya Milano’ya, 6 ortaokul öğrenci ve 6 öğretmenimiz Romanya’ya hareketlilik gerçekleştirecektir. Devletimizin sunduğu imkanlarla gidilen bu ülkelerdeki deneyimler, eğitim-öğretim kalitemizi artırmakta, öğrenci ve öğretmenlerimizde çok olumlu değişimlere neden olmaktadır" diye konuştu.

"Öğrencilerimiz yurt dışındaki işletmelerden iş teklifi alıyor"

Öğrencilerin yurt dışındaki işletmelerden iş teklifleri aldıklarını vurgulayan Ekmekci, "İşbaşı gözlem için yurt dışındaki işletmelere giden mesleki eğitim öğrencilerimiz, burada almış oldukları eğitimler ve iş ahlakları ile oralarda kendilerini daha da geliştirme fırsatları buldukları gibi işletmelerden de iş teklifi almaya başladılar. Tunceli’den Avrupa’nın çeşitli şehirlerine giden öğrencilerimizden böylesi güzel haberler almak bizi hem çok mutlu ediyor hem de gururlandırıyor. Umuyorum ki sizler de benzer güzel deneyimler yaşarsınız. Sağlıkla gidip gelmenizi temenni ediyorum” şeklinde konuştu.