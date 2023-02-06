Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17’de 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çok sayıda ilde hissedilen ve can kayıplarının yanı sıra büyük hasara neden olan deprem nedeniyle Tunceli’den Adıyaman’a ekipler sevk edildi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17’de 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çok sayıda ilde hissedilen ve can kayıplarının yanı sıra büyük hasara neden olan deprem nedeniyle Tunceli’den Adıyaman’a ekipler sevk edildi.

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, "Bölgede koordinasyonu sağlamak üzere Adıyaman’da görevlendirilirken kentten AFAD, JÖAK, sağlık ekipleri ve gönüllülerden oluşan yaklaşık 200 kişilik grup da bu ile hareket etti" dedi.

Öte yandan Tunceli’de de yoğun şekilde hissedilen deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.