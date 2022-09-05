Tunceli’nin Ovacık ilçesinde çıkan örtü yangınına müdahalenin sürdüğü bildirildi.
Tunceli’nin Ovacık ilçesinde çıkan örtü yangınına müdahalenin sürdüğü bildirildi.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bugün saat 16.00 sıralarında Tunceli-Ovacık ilçemiz Aşağıtorunoba köyü mevkiinde başlayan örtü yangınına müdahale çalışmaları, jandarmamız, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerimiz, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerimiz, iş makineleri ve acil müdahale araçlarıyla devam etmektedir” denildi.
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