Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bugün saat 16.00 sıralarında Tunceli-Ovacık ilçemiz Aşağıtorunoba köyü mevkiinde başlayan örtü yangınına müdahale çalışmaları, jandarmamız, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerimiz, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerimiz, iş makineleri ve acil müdahale araçlarıyla devam etmektedir” denildi.

Kayınbiraderine ve iki kuzenine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 yaralı

Kayınbiraderine ve iki kuzenine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 yaralı

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