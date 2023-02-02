Öte yandan valilik kar yağışının ardından karayolları ile köy yollarında başlatılan karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiğini kaydetti.

Yoğun kar yağışı nedeniyle tır geçişine kapatılan Tunceli’nin Pülümür ilçesi ile Erzincan sınırında bulunan Muti köprüsü arasındaki bölüm kontrollü şekilde zincirli tırların geçişine açıldı. Tunceli Valiliği, bahsi geçen yolda zincirsiz tırların geçişine izin verilmediğini belirtti.

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