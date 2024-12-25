Tunceli Devlet Hastanesindeki yoğun bakım ünitesi revizyon, tadilat sonrası yenilenme ve yatak kapasitesinin artırılmasının ardından yeniden hizmete başladı.

Tunceli Devlet Hastanesi yoğun bakım birimlerinde görevli sağlık personelinin daha uygun koşullarda hizmet sunabilmesi, hasta memnuniyeti ve sağlık hizmeti kalitesinin artırılması amacıyla üçüncü basamak yoğun bakım ünitesi, izolasyon odası, ikinci basamak genel yoğun bakım ünitesi, ikinci basamak koroner yoğun bakım ünitesi İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan ihaleyle yenilerek tamamlandı. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından çalışmaya ilişkin yapılan açıklamada, ’’Müdürlüğümüzce, hizmet birimlerimizdeki ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak vatandaşlarımızın daha kaliteli ve verimli bir sağlık hizmeti alabilmesi ve bu hizmetlere daha kolay ulaşılabilmesi amacıyla yoğun bakım ünitelerimizin mevcut fiziki ortamının iyileştirilmesi için revizyon ve tadilat işlemlerine başlanmış, bu süre içerisinde sağlık hizmetinde yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçilerek iyileştirme çalışmaları yürütülmüştür. Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğine göre İl Sağlık Müdürlüğümüzce görevlendirilen komisyon tarafından yerinde değerlendirmesi yapılmış olup 23 Aralık 2024 tarihi itibariyle yoğun bakım ünitelerimiz hasta kabulü ile birlikte yeniden hizmet vermeye başlamıştır’’ denildi.