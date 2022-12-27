Tunceli’nin Pülümür ilçesinde doğal olarak yeraltından çıkan kaynak tuzları, yurtiçi ve yurtdışına satılıyor.

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde doğal olarak yeraltından çıkan kaynak tuzları, yurtiçi ve yurtdışına satılıyor.

Pülümür’deki 3 tuzladan yılda yaklaşık bin ton kaynak tuzu üretimi gerçekleştiriliyor. Haziran ayının ilk haftalarında üretime başlanan tuzlalardaki mesai, yılsonuna kadar sürüyor. Yeraltındaki kaya tuzu kaynağına tatlı suyun geçmesi sonucu iyon haline gelen tuzlar, ardından biriktirme havuzlarına akıtılıyor. Tuzlar, burada dinlendirildikten sonra küçük kristalize havuzlara geçiyor. Bu havuzlarda biriken tuz, 5-6 günde bir çekiliyor. Doğal kaynaklı tuzlar iç piyasanın yanı sıra yurt dışına da ihraç edilirken yöre insanı için de önemli gelir sağlıyor.

Pülümür’de tuzun çok eski olduğunu belirten Belediye Başkanı Müslüm Tosun, “Eskiden buraya atlarla gelip günlerce bekleyip tuz alırlarmış son dönemlerde göllerde ki tuzların buraya ulaşımı ile ve bölgede yaşanan terörden dolayı bu işletmelerin kapatılmasından dolayı unutuldu. Daha sonra Tekel Tuz İşletmeleri tarafından işletiliyordu sonra Maden Dairesine devredildi. Ondan sonra da buradaki tuzlar özel işletmeciler tarafından işletildi. Pülümür’de bizim 3 tane sahamız var. Bunlar Göneli, Hıver ve Balpayan diye bu sahalar özel işletmeci tarafından kaynak tuzu olarak tabir edilen artezyen kuyusunda bekletilen suda belli oranda bir tuzlu su var. O tuzlu su büyük aldan dediğimiz göllerde bekletiliyor daha sonra küçük havuzlara aktarıldıktan sonra güneşle buharlaşmasından tortu halinde tuz elde ediliyor. Hiçbir katkı olmadan doğal haliyle de oldukça yararlı bir tuz” dedi.

Ortalama her bir kaynaktan 300 ton civarında üretim yapıldığını aktaran Başkan Tosun, “Ortalama bin tona yakın bir üretim var. Son derece tercih ediliyor. Küçük paketler de yapılmaya başlandı. Arzu ediyoruz ki biraz daha kurumsal marketlere de girebilsin. Bu süreç içerisinde umarım o da olacak. Herkesin mutlaka kullanması gereken bir tuz çeşididir” ifadelerini kullandı.