Tunceli’de yeni yıl öncesi gıda ve alkol denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlere devam edileceği belirtildi.

Tunceli’de yeni yıl öncesi gıda ve alkol denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlere devam edileceği belirtildi.

Tunceli’de yeni yıl öncesi, Emniyet Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Defterdarlık personeli tarafından il genelinde gıda ve alkol denetimleri gerçekleştirildi. Vatandaşların yeni yıla sağlıklı ve huzurlu bir ortamda girmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimlerin devam edeceği kaydedildi.