Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğüne yaralı alaca baykuşun olduğu ihbarı yapıldı. Olay yerine giden ekipler yaralı hayvanı teslim aldı. Yaralı alaca baykuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimlerce tedavi altına alındı.

Tunceli’de yaralı halde bulunan alaca baykuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü veteriner ekiplerince tedavi altına alındı.

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