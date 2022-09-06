Tunceli Valiliği, Munzur Vadisi Milli Parkı’nda çıkan örtü yangınının kontrol altına alındığını duyurdu. Valilik açıklamasında bölgede soğutma ve söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Tunceli Valiliği, Munzur Vadisi Milli Parkı’nda çıkan örtü yangınının kontrol altına alındığını duyurdu. Valilik açıklamasında bölgede soğutma ve söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “5 Eylül 2022 saat 16.00 sıralarında Tunceli-Ovacık ilçemizi Aşağıtorunoba köyü mevkiinde başlayan örtü yangınına ekiplerimizce yapılan müdahale çalışmaları neticesinde; yangın çevresi iş makinesi ile şerit açılarak tamamen kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma ve söndürme çalışmalarımız devam etmektedir” denildi.