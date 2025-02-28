Tunceli’nin Pülümür ilçesinde ‘Yangın Farkındalık Eğitimi’ düzenlendi.

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Meydanlar Mahallesi’nde bulunan Geçici Korunma Merkezi’nde ikamet eden vatandaşlara yönelik ‘Yangın Farkındalık Eğitimi’ düzenlendi. Eğitimin ardından vatandaşlara gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirildi.

Öte yandan Pülümür Kaymakamı Mehmet Anıl Çolak, ilçede yürütülen iş ve işlemlerle ilgili olarak Tunceli AFAD Müdürlüğü’nün sorumlu ve gönüllü personeliyle bir araya gelerek bir toplantı gerçekleştirdi.