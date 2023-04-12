Tunceli’de iki gündür etkili olan sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Kentte başta Pülümür ve Ovacık olmak üzere yüksek kesimlerde kar yağışı da etkili oldu.

Tunceli’de meteorolojinin uyarısını yaptığı sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. Kent genelinde sağanak yağışlar etkili olurken başta Pülümür ve Ovacık ilçesi olmak üzere yüksek kesimlere kar yağdı.

Sağanak yağış nedeniyle Munzur çayının birden fazla noktada taşması sonucu ulaşıma kapatılan Tunceli-Ovacık karayolunda çalışmalar devam ederken, diğer karayollarında da taşma ve kaya düşmelerine yönelik başlatılan çalışmalar sürüyor.