Tunceli’de yaban keçisi öldüren 4 kişiye 250 bin lirası tazminat bedeli, 14 bin 576 lirası da idari para cezası olmak üzere toplam 264 bin 576 lira para cezası kesildi.

Tunceli’de yaban keçisi öldüren 4 kişiye 250 bin lirası tazminat bedeli, 14 bin 576 lirası da idari para cezası olmak üzere toplam 264 bin 576 lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Tunceli merkeze bağlı bir köyde yaban keçisi avlandığı ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri harekete geçti. Görgü tanıklarının ifadesine başvurmanın yanı sıra arazide detaylı incelemeler gerçekleştiren Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekipleri, yaban keçisini avlayan 4 kişiyi tespit etti. Kimlikleri belirlenen 4 kişiye 250 bin lirası tazminat bedeli, 14 bin 576 lirası da idari para cezası olmak üzere toplam 264 bin 576 lira para cezası kesildi.

Tunceli’de ilgili kurumlar ve vatandaşlarla işbirliği halinde kaçak avcılıkla mücadele çalışmalarına aralıksız devam edildiği öğrenildi.