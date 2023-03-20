Tunceli’de koruma altında bulunan bir vaşak, avladığı yaban keçisini yerken görüntülendi.

Tunceli’de avladığı yaban keçisini yiyen bir vaşak, Ovacık Karayolunda seyir halindeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Aracı fark eden vaşak, avını bırakarak ormanlık alana doğru kaçarken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Hem vaşak hem de avladığı yaban keçisi, koruma altında bulunan türler kategorisinde yer alıyor.